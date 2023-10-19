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        Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

        Kuraklık alarmının verildiği bugünlerde Meteoroloji'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yapılan açıklamada yarından itibaren sıcaklıkların bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve Türkiye'nin büyük bölümünde yağışsız havanın etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:30
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        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
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        Hava sıcaklığı yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

        Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

        Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.

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        Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

        Yarından itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.

        Fotoğraflar: İHA

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