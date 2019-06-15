Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre saat 12.00-18.00 arasında yurt genelinde sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Yağışların ise bu sabah ilk saatlerde Kırklareli'nin Vize ve Demirköy, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde, öğleden sonra ise İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte aksamalar vb.) vatandaşlar uyarıldı. İllere göre tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şöyle...

ANKARA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 35, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 36, Parçalı bulutlu.