24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.
Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.
SAKARYA'DAKİ YURDA 348 KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ
Öte yandan Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
İngiltere´den uçakla İstanbul Havalimanı´na gelen kişiler yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu´na ait Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´na getirildi. 346 kişi ve 2 bebek, yurt girişinde sağlık taramasından geçirildikten sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurt dışından yeni gelecek olanlarla birlikte Sakarya´da karantina altına alınacak kişi sayısının bin 993 olduğu belirtildi. Yurt dışından gelecek olan kişiler Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu ile Serdivan´da bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu, Sakarya Öğrenci Yurdu ve Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!