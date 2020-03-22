DHA

Yurt dışında bulunan ve yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu gece uçakla Türkiye'ye getirilen Türk öğrenciler, sağlık önlemleri altında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi.

175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.

Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.