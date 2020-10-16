AA / HABERTURK.COM

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. 43 maddeden oluşan pakette yurtdışından döviz getirenden vergi alınmamasına yönelik düzenleme de bulunuyor. Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaşan Muş, yurt dışından para, altın getirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı söyledi.

'SIFIR VERGİ'

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik, sermaye piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünün açılacağını belirten Muş, "Burada herhangi bir vergi talep etmeyeceğiz. Sıfır vergi. Yurt içinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların, bunları resmi defterlere kaydetmesi durumunda yine herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bunun süresini de 30 Haziran 2021'e kadar belirlemiş durumdayız." dedi.

SINIR YOK

Muş, "Bu konuda sınır var mı?" sorusu üzerine "Hayır, istedikleri kadar getirebilirler. Bunun transferini Türkiye'ye rahat şekilde gerçekleştirip, herhangi bir vergi, resim ve harca tabii olmadan kayıt altına alabilirler." diye konuştu.