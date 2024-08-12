Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ticaret Bakanlığı bünyesinde ve ilgili diğer bakanlıklarla ayrıca esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları yetkileriyle, tüketici kuruluşlarıyla yapılan yoğun istişareler sonucunda; 06 Ağustos 2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de, '4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' yayımlanmıştır. Bu çerçevede, bahsi geçen karar değişikliği ile birlikte, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gerçek bir kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyalarda, posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi eşya için uygulanan 150 avro kıymet bedeli 30 avro olarak güncellenmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin olarak, posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basit usulde beyan verilmeden, normal usulde beyan verilen eşya için geçerli olan 150 avro kıymet limiti de aynı şekilde 30 avro olarak belirlenmiştir." denildi.