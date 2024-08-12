Yurt dışı kargolarında vergi artırıldı! Yurt dışı alışverişlerinde vergi oranı ne oldu?
Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve vergiye tabi tutulan miktarı düşürdü. Öte yandan, Avrupa Birliği'nden ve diğer ülkelerden gelen siparişlerden alınan vergi oranına da zam yapıldı. Peki, yurt dışı alışverişlerinde vergi oranı ne oldu? İşte, detaylar...
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Ticaret Bakanlığı, yurt dışından sipariş verenleri yakından ilgilendiren bir karar verdi. Yurt dışından gelerek vergiye tabi tutulan alışveriş miktarı düşürüldü; ayrıca sipariş edilen ülke bazlı olarak vergi miktarı artırıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın 'kalite düşüklüğünden gelen şikayet ve çok hızlı artan ithalat nedeniyle yerli esnafta yaşanan istihdam kaybı' olduğu ifade edildi. Peki, yurt dışı alışverişlerinde vergi oranı ne oldu? İşte, detaylar...
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VERGİYE TABİ TUTULAN YURT DIŞI SİPARİŞLERİNDE YENİ LİMİT 30 EURO
Daha önce 150 euro olarak baz alınan yurt dışı kargo limiti 30 euro olarak güncellendi. Yani, yurt dışı ticaret sitelerinden 30 euro değerinde alışveriş yapanlar vergiye tabi olacak.
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ticaret Bakanlığı bünyesinde ve ilgili diğer bakanlıklarla ayrıca esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları yetkileriyle, tüketici kuruluşlarıyla yapılan yoğun istişareler sonucunda; 06 Ağustos 2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de, '4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' yayımlanmıştır. Bu çerçevede, bahsi geçen karar değişikliği ile birlikte, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gerçek bir kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyalarda, posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi eşya için uygulanan 150 avro kıymet bedeli 30 avro olarak güncellenmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin olarak, posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basit usulde beyan verilmeden, normal usulde beyan verilen eşya için geçerli olan 150 avro kıymet limiti de aynı şekilde 30 avro olarak belirlenmiştir." denildi.
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AVRUPA VE DİĞER ÜLKELERDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE VERGİ ARTTI
Ticaret Bakanlığı'nın diğer bir düzenlemesi de vergi artırımı oldu. Buna göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için alınan vergi yüzde 20'den 30'a; diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.
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Bakanlığın açıklaması şöyle;
"Bu kapsamda, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ile yolcu beraberinde gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranları, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelenler için yüzde 20'den yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklikler bu kararın yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girecektir." denildi.