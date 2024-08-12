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        Son dakika haberi Türkiye'den Yunanistan'a yardım

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Ülkede yangın sebebiyle 3 hastane tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:53
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        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
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        Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

        SÜREÇ

        Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

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        Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

        Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

        Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

        3 HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

        Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle Penteli'deki Amalia Fleming Hastanesi'nin de tahliye edildiği bildirildi.

        Yunan basınındaki haberlere göre, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan başkent Atina'nın kuzey kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi.

        Sabah saatlerinde tahliye edilen Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi'nin ardından, şimdi de Amalia Felming Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi.

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        1960’tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmaya devam eden yangında çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu.

        Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias "20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.

        "TAHLİYE KARARLARINA UYUN"

        Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis de ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istedi.

        Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir." dedi.

        Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi.

        Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis ve itafaiye ekipleri, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

        Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

        2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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