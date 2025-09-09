ZAMLI TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni tutarın 10 gün sonra geçerli olacağı belirtilen kararda, "Bu kararın yayım tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışı çıkışlarda, bu kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez" denildi.

Kararın ilk kabul edildiği 8 Mart 2007 tarihinde bu ücret çıkış başına 15 TL'ydi. 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan ücret 500 TL olmuş, 2025 yılı için ise bu ücret yeniden belirleme oranına göre 710 TL olarak duyurulmuştu.