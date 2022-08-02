Yürekleri yakan kaza! Geri manevra yaparken kızını ezdi

Niğde'de Sezer Yıkılmaz'ın (38) evinin garajına patates indirmek için geri manevra yaptığı kamyonetiyle çarptığı 4 yaşındaki kızı İkra, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Çiftçi Sezer Yıkılmaz, patatesleri indirmek için kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.

Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen kızı İkra, kamyonetin altında kaldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.