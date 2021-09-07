Tam 200 km! Sinop'tan Samsun'a!

İHA

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde binlerce tomruk Karadeniz'e sürüklenmiş, tomruk adacıkları oluşmuştu. Sel felaketinin ardından denizde 200 kilometre sürüklenen tomruklar Samsun'un farklı noktalarındaki sahilde gözükmeye başladı.

ŞAŞKINLIK VE YÜREK YAKAN HÜZÜN

İHA'da yer alan habere göre gün geçtikçe sayıları daha da artamaya başlayan tomruklar özellikle Atakum sahilini kapladı. Sabahları spor yapmaya çıkan vatandaşlar tomrukları görünce şaşkınlıklarını ve üzüntülerini gizleyemedi.

"FELAKETİN DEHŞETİNİ GÖSTERİYOR"

Tomrukları görünce sel felaketinin ne kadar büyük boyutta olduğunu anladığını belirten Kemalettin Kumru, "Kastamonu ve Sinop'un ilçelerinde olan sel felaketinden sonra sahile vurmuş bulunan tomruklar bu felaketin ne kadar acı, ne kadar dehşetli bir felaket olduğunu gösteriyor.

Atakum'a kadar gelmesi gerçekten enteresan. Hani bir söz vardır; 'deniz kendi içinde, kendisinde olmayan bir şeyi barındırmıyor' diye. Bugün burada gördüğümüz manzara da budur. Acı bir olay, devletimiz de bu acı olayda vatandaşların yanındadır" dedi.

"BU TOMRUKLAR FACİANIN KALINTILARI"

Bir vatandaş ise, "Geçtiğimiz günlerde 3-4 tane vardı. Bu sabah yürüyüşe çıktığımda deniz boyu bunları görmek beni çok üzdü. Bir facianın kalıntıları buraya kadar gelmiş. Açıkçası duyguluyum" diye konuştu.