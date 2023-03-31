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İşitme engelliydi! Pide yiyordu! Kahreden olay!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli 40 yaşındaki Murat Yılmaz, bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Murat Yılmaz'ın cenazesinin bugün Hendek Kırktepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi

Giriş: 31.03.2023 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kahreden olay! Soluk borusuna pide kaçan işitme engelli adam hayatını kaybetti! - Öne çıkan haberler
İşitme engelliydi! Pide yiyordu! Kahreden olay!
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DHA

Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi.

YEMEK YERKEN BİR ANDA FENALAŞTI

DHA'da yer alan habere göre iftar yemeği için ilçedeki bir pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yemek yediği sırada fenalaştı.

VATANDAŞLAR HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bu sırada pide salonunda bulunan diğer vatandaşlar, durumu fark ederek Yılmaz´ı kendi imkanlarıyla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

PİDENİN SOLUK BORUSUNA KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Yılmaz´ın yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz´ın cenazesinin bugün Hendek Kırktepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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