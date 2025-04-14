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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!

        Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Şerife Karataş, evinin önünde tartıştığı eşi 36 yaşındaki Ersin Karataş tarafından silahla öldürüldü. İntihar girişiminde bulunan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:40
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        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
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        Afyonkarahisar'dan yürek yakan bir haber geldi. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda Ersin Karataş (36), kendisinden boşanmak isteyen karısı Şerife Karataş (34) ile evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartışmaya başladı.

        EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Ersin Karataş, eşi Şerife Karataş'a üzerinde bulunan tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şerife Karataş kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI KOCANIN DURUMU AĞIR

        Ağır yaralanan zanlı Karataş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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