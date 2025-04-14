Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Şerife Karataş, evinin önünde tartıştığı eşi 36 yaşındaki Ersin Karataş tarafından silahla öldürüldü. İntihar girişiminde bulunan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'dan yürek yakan bir haber geldi. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda Ersin Karataş (36), kendisinden boşanmak isteyen karısı Şerife Karataş (34) ile evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartışmaya başladı.
EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI
AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Ersin Karataş, eşi Şerife Karataş'a üzerinde bulunan tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şerife Karataş kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ZANLI KOCANIN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan zanlı Karataş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.