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Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürek yakan bir olay meydana geldi. İlçede zehirlendiği belirtilen 6 aylık Uraz'dan sonra ablası 6 yaşındaki Karya da hayatını kaybetti

Giriş: 21.05.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Yürek yakan acı! Abla-kardeş peş peşe öldü
Yürek yakan acı! Abla-kardeş peş peşe öldü
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirlenme belirtisiyle 3 çocuğuyla hastaneye kaldırılan İnci Sandık'ın emzirdiği 6 aylık oğlu Uraz'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya (6) da bugün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklandığı yapılan incelemede ortaya çıkacak

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da bugün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık bugün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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