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Yürek Çıkmazı bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Yürek Çıkmazı final mi yaptı?

TRT 1'in yeni sezon dizilerinden biri olan ve Salı günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizisi Yürek Çıkmazı, 6 Aralık 2022 günü yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu durumun ardından Yürek Çıkmazı neden yok ve final mi yapıyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Giriş: 06.12.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kısa sürede ilgi gören dizilerden biri olmayı başaran Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Salı günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik!

  • YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle bu akşam ekranlarda olmayacak.

    Yürek Çıkmazı'nın 13 Aralık Salı günü ekranlara dönmesi bekleniyor.

  • YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Halil’i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen’i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır. Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder. Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner’i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet’in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

  • 6 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    17:00 Ana Haber

    17:50 İddiaların Aksine

    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya”

    20:00 Gönül Dağı

    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre”

     

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