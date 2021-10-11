Azez şehitleri memleketlerine uğurlandı!

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan hain saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.
Hain saldırıda 2 özel harekat polisi de yaralandı.
ŞEHİTLER İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN
İHA'da yer alan habere göre saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için Gaziantep Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehitlerin özgeçmişi okunduktan sonra Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua okundu.
ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Okunan duaların ardından şehitlerin naaşları cenaze aracına konularak memleketlerine götürülmek üzere Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı.
Şehitlerin naaşlarının, tören sonrası cenaze aracına konulması sırasında aileleri, yakınları ve mesai arkadaşları göz yaşı döktü. Bazı Şehit yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.
ELAZIĞ VE ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Tören sonrası cenaze aracına konulan şehitlerin naaşı, Gaziantep Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit özel harekât polisi Cihat Şahin'in memleketi Elazığ'da, MHP Adıyaman merkez ilçe başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olduğu, evli ve eşinin üç aylık hamile olduğu öğrenilen şehit özel harekât polisi Fatih Doğan'ın ise memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
KENT PROTOKOLÜ VE VATANDAŞLAR KATILDI
Gaziantep Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılan törene şehitlerin aileleri ve mesai arkadaşları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekilleri, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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