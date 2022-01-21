TV8'in ilgiyle takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezonunda yarışan isimlerden biri olan Yunus Emre Çelik, finale kalma başarısı gösterdi. İşte 21 yaşındaki yarışmacı Yunus Emre Çelik ile ilgili bilinmesi gerekenler...

YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşında. On yıl önce Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış. Üç evet alarak ilk turu geçen Yunus Emre Çelik, finale kadar çıkmayı başarmış.

O zaman söylediği “İlla da roman olsun” şarkısını bir kez daha söyledi. Yarışmada beşinci olmuş. Yunus Emre Çelik, Oğuzhan Koç’un takımına katıldı.