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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün yine işbaşında! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün yine işbaşında!

        Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Yunus Akgün, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor müsabakalarının ardından da sorumluluk aldı; Göztepe'yi yıkan golü attı

        Giriş: 05.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:20
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          Yunus Akgün Galatasaray’da fark yaratmaya devam ediyor.

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          Sarı-kırmızılılar ara dönüşünde Göztepe’yi konuk ederken 3 puanı getiren isim Yunus Akgün oldu.

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          Galatasaray, yaş ortalaması düşük ve koşu mesafesi yüksek bir rakip olan Göztepe karşısında zorlandı.

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          Oyun kurulumunda güçlük yaşayan ve uzun paslara zorlanan sarı-kırmızılılar topu nadiren yere indirebildi.

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          Mücadele 1-1 devam ederken sahneye bir kez daha Yunus Akgün çıktı.

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          Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarının yanı sıra Trabzonspor karşısında da sorumluluk alan ve galibiyetlerde başrol oynayan Yunus galibiyeti getiren isim oldu.

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          Gabriel Sara’nın hat kıran pasının devamında ceza sahasına koşu gösteren milli futbolcu dar açıdan galibiyet golünü kaydetti.

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          Yunus Akgün böylece 8 Aralık’tan bu yana oynadığı son dört maçın tamamında da gol atmış oldu.

        • 9

          İlk dokuz haftada 3 gole doğrudan katkı sunan milli futbolcu son dört haftada 8 gollük katkı sundu.

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