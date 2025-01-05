Yunus Akgün yine işbaşında!
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Yunus Akgün, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor müsabakalarının ardından da sorumluluk aldı; Göztepe'yi yıkan golü attı
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Yunus Akgün Galatasaray’da fark yaratmaya devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar ara dönüşünde Göztepe’yi konuk ederken 3 puanı getiren isim Yunus Akgün oldu.
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Galatasaray, yaş ortalaması düşük ve koşu mesafesi yüksek bir rakip olan Göztepe karşısında zorlandı.
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Oyun kurulumunda güçlük yaşayan ve uzun paslara zorlanan sarı-kırmızılılar topu nadiren yere indirebildi.
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Mücadele 1-1 devam ederken sahneye bir kez daha Yunus Akgün çıktı.
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Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarının yanı sıra Trabzonspor karşısında da sorumluluk alan ve galibiyetlerde başrol oynayan Yunus galibiyeti getiren isim oldu.
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Gabriel Sara’nın hat kıran pasının devamında ceza sahasına koşu gösteren milli futbolcu dar açıdan galibiyet golünü kaydetti.
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Yunus Akgün böylece 8 Aralık’tan bu yana oynadığı son dört maçın tamamında da gol atmış oldu.
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İlk dokuz haftada 3 gole doğrudan katkı sunan milli futbolcu son dört haftada 8 gollük katkı sundu.
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