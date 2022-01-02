İtalyan basını, son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın öğrencisi Yunus Akgün'ü manşetlerine taşıdı. Haberlerde bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün Montella'nın takımında gösterdiği performansa dikkat çekildi. Bu sezon 20 maçta 6 gol 10 asist üreterek performansını katlayan Yunus Akgün "Türkiye'nin yeni Cengiz Ünder'i" olarak nitelendirildi.

Serie A'da Roma, Lazio ve Fiorentina'nın Yunus'un performansını dikkatle takip ettiği ifade edilirken genç oyuncunun daha rekabetçi bir ligde oynamaya hazır olduğu yorumu yapıldı.