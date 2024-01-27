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        Haberler Spor Futbol İngiltere Yunus Akgün gol attı, Leicester City turladı - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün gol attı, Leicester City turladı

        Yunus Akgün'ün bir gol attığı maçta Leicester City, Birmingham'ı 3-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 22:24 Güncelleme: 27.01.2024 - 22:24
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        Yunus gol attı, Leicester City turladı
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        İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Akgün bir gol kaydetti.

        Maçın golleri, 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet'tan geldi.

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

        Bu arada Leicester City, elde ettiği galibiyetle adını 5. tura yazdırdı.

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