Yunus Akgün'den Abdülkerim'e destek!

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'da Yunus Akgün, maç içinde protesto edilen Abdülkerim Bardakçı'ya destek oldu.

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"İKİ KUPAYI DA İSTİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuçla finale kaldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. İki kupayı da istiyoruz. Finale çıktık, son bir maç kaldı. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz. Yükselen bir performansımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah böyle devam edip iki kupayı almak istiyoruz." dedi.

Yükselişlerini değerlendiren Yunus, "Fenerbahçe galibiyeti, güzel oyunla birlikte gelmesi bizi yukarıya çekti. Şimdi her maç final. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.