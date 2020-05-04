AA

Yünsa'nın üretime tekrar başlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 24 Nisan'da yapılan duyuruda, 27 Nisan'dan itibaren üretime kademeli olarak başlanacağının ve 4 Mayıs itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceğinin öngörüldüğü anımsatılarak, "Şirketimiz planlandığı gibi bugün tamamen faaliyete geçmiştir." denildi.

Şirketin Çerkezköy'deki fabrikasında, koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanların ve ailelerinin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla 1 Nisan'dan itibaren faaliyetler durdurulmuştu.