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Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı

02.03.2020 - 03:45 | Güncelleme:
düzensiz göçmen
AA

Ege Denizi'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren düzensiz göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi. AA'nın haberine göre; Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü.

Bir düzensiz göçmen, "Yunanlar botumuzun motorunu söktüler, yedek benzinimizi de aldılar. Bizi denize bıraktılar. 5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, aralarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin de bulunduğu iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdiği öğrenildi. 

 

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