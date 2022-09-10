Yunanistan'dan Ro-Ro gemisine taciz ateşi!

Yunanistan Türk F-16 uçaklarına yaptığı tacizlerin ardından bu kez de Bozcaada açıklarında Ro Ro gemisine taciz ateşi açtı. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı açıklamada, ""10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir." denildi.

"CAN KAYBI YAŞANMADI TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.



Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.