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        Haberler Ekonomi Turizm Yunanistan turlarında yüzde 50 artış bekleniyor - Turizm Haberleri

        Turizmciler "Yunan adalarına vize muafiyeti"yle turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor

        Türk turizmciler Yunan Başbakan Miçotakis'in açıkladığı, "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize muafiyeti" kararını olumlu karşılarken, bu yaz Yunan adaları turlarında yüzde 50'ye varan artış öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:56
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        Yunanistan turlarında yüzde 50 artış bekleniyor
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        Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyetini değerlendiren Celestyal Cruise Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Direktörü Özgü Alnıtemiz, önceki yıllarda da Yunan adalarına kapıda vize muafiyeti sağlandığını anımsattı.

        Alnıtemiz, "Biz turizmciler olarak sevindik ama temkinli de olmamız gerekiyor. Almanya'nın Yunanistan ekonomisine katkısını göz ardı edemeyiz. Schengen'de Almanya'nın ağırlığı var. Bekleyip göreceğiz." dedi.

        Yunan adalarının Türklerin en fazla ziyaret ettiği destinasyonlardan olduğunu belirten Alnıtemiz, şunları ifade etti:

        "Günübirlik ziyaretlerden tutun, kruvaziyer turlarına kadar Yunan ekonomisine ciddi bir katkı. Yunanistan Türk turistin ilgisini çekmek açısından yaklaşıyor konuya. Türk turist açısından ise vize ücreti yurt dışı seyahatlerde külfet oluşturuyor. Bugün 120 avrodan, 200 avroya kadar aracı kuruluşların aldığı hizmet bedeli var. Yunan adaları vize serbestisi ziyaretçiler için önemli bir tasarruf sağlayacaktır."

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        Otellerde fiyat artışı dolayısıyla avro üzerinden satış yapmalarına rağmen geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Alnıtemiz, "Her yıl 1 milyon Türk Yunan adalarına gidiyor. Amacımız, bu turistleri gemiyle götürebilmek. Kruvaziyer şirketlerinin de Türkiye'ye olan ilgisi artacaktır. Uğramış olduğu limandan aldığı turist sayısı önemli. Türk yolcu artınca kruvaziyer şirketleri kendilerini Türkiye'de konumlandırma konusunda hevesli olacaktır." diye konuştu.

        Kararın sadece bu sene için değil, strateji oluşturulacaksa gelecek yıllar için de geçerli olması gerektiğini dile getiren Alnıtemiz, "İnşallah olumlu bir karar çıkar. Biz de gezginleri hem gemi turu hem de Yunan adalarıyla buluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türklerin Avrupa'da vizesiz gezebilmesinin konuşulduğunu, Schengen ülkelerinin Yunanistan'ı destekleyecek bir karar vermesi durumunda, Yunan adalarına sağlanan kararın pilot bir çalışma olabileceğini anlatan Alnıtemiz, "Kruvaziyerin diğer yurt dışı paket turlardan farkı şu, biz gemiye Türk yolcu bindirirken, içinde yabancı yolcular oluyor, onlar da konaklama yapıyor. Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı da Yunan adalarına gitmek için sizin limanınızı tercih ediyor. Her şekilde ekonomiye katkı oluyor." dedi.

        "TÜRKİYE ÇIKIŞLI YUNAN ADALARI TURLARI SON YILLARDA CİDDİ ANLAMDA ARTTI"

        Saltur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Fırat Çevik ise Türk turistlere Yunan adalarında sağlanacak vize muafiyetini turizmciler olarak olumlu karşıladıklarını belirterek, Kovid-19 salgını öncesinde her sene belirli periyodlarla kapıda vize muafiyetinin sağlandığını ancak son dönemde bu uygulamaya son verildiğini söyledi.

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        Çevik, yeni alınan kararın nasıl uygulanacağının, belirli tarihleri kapsayıp kapsamayacağının önem taşıdığını belirtti.

        İsmail Fırat Çevik, "Bizim gibi kruvaziyer paketleri de satan tur acenteleri için bu karar sonrası ciddi talep artışı olacaktır. Son yıllarda çok fazla kruvaziyer firması bu pazara girdi. Türkiye çıkışlı Yunan adaları turları son yıllarda ciddi anlamda arttı. Yerli firmalar da var. Yunanistan'ın bu kararıyla ada turlarına talep artışı olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        "CANLANMAYA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

        Yunan adaları turlarında uçaklı turların çok tercih edilmediğini aktaran Çevik, hazır paket kruvaziyer turlarıyla feribotlar aracılığıyla bireysel seyahatler yapıldığını söyledi.

        Çevik, "Uzun süren vize prosedürleri, seyahate çıkmak isteyenlerin motivasyonunu, turizm firmalarının da satışlarını düşürdü. Şimdiden bir şey söylemek için erken aslında. Yunan adalarındaki bu uygulama turizmdeki canlanmaya katkı sağlayacaktır. Döviz kuru pek çok insana göre yüksek, buna rağmen Yunan adaları turlarında yüzde 50'ye varan bir artış yaşanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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