Yunanistan Türkiye basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 3. ve son maçında ev sahibi Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. İşte, Yunanistan Türkiye basketbol maçı ile ilgili bilgiler...