07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan seçim sonuçları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10,77 milyon nüfusa sahip olan Yunanistan bugün erken seçim ile yeni başbakanını seçmek için sandık başına geçti. 2015'ten bu yana Başbakanlık görevini üstlenen Aleksis Çipras hüsrana uğradı...
YUNANİSTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.
Anketlere göre 38 ila 42 arasında oy oranına sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.
ND'nin 155-167 arası milletvekili çıkararak 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı sandık çıkış anketlerine göre, SYRIZA'nın milletvekili sayısı 77-88 arasında kalacak.
Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.
Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK'un omurgasını oluşturduğu KINAL'ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.
Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.
Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:
ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5.
Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce düzenlenen erken seçime 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 barajının uygulandığı seçimde, partiler Meclisteki 300 sandalye için yarıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'IN YENİ BAŞBAKANI'NA TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
KİRİAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?
Kiriakos Miçotakis 4 Mart 1968 (51) yılında dünyaya gelmiştir. Kyriakos Mitsotakis, 2016'dan bu yana Yeni Demokrasi ve Muhalefet Lideri olan bir Yunan politikacısı. Daha önce 2013-2015 arasında İdari Reform Bakanı olarak görev yapmıştı. İlk olarak 2004'te Atina B seçiminde bulunan Yunan Parlamentosu'na seçildi.
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