Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Basın Sözcüsü Anna Nagdalyan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan'a geldiğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nagdalyan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’a giderek başkent Erivan'da bulunan sözde soykırım anıtını ziyaret ederek, çelenk bırakması tepki çekti.