AA

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği yarın yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi.

Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.

MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ AÇIK ARA ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını üçüncü bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

UFUKTA YENİDEN SEÇİM

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak.

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kurulacak.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.

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