Yunanistan'da otoyol şirketinin CEO'su istifa etti

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Kar fırtınası Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerce olumsuz hava şartları nedeniyle yüzlerce sürücü otoyolda mahsur kalmıştı. Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan yüzlerce sürücüye yardım etmek için seferber olmuştu.

Başbakan Miçotakis çevre yolunu işleten şirketle görüşerek mahsur kalan her bir araca 2 bin Euro tazminat ödenmesini istemiş ve bu talep şirket tarafından kabul edilmişti. Tren yolcularına da 1000 Euro para ödeneceği açıklanmıştı.

Yüzlerce yolcunun mahsur kaldığı otoyolu işleten şirketin CEO'su Bill M. Halkias'ın istifa ettiği açıklandı. Detayları Habertürk Atina Muhabiri Taki Berbarakis anlattı.