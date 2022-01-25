Atina, kar nedeniyle yolda kalanlara 2 bin avro ödeyecek

Türkiye'yi adeta felç eden kar fırtınası Yunanistan'ı da vurdu. Kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.
Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan yüzlerce sürücüye yardım etmek için seferber oldu.
Son yılların en yoğun kar yağışına sahne olan ülkede kurtarma ekiplerine katılan ordu güçleri, Atina çevresinde araçlarında mahsur kalan binlerce kişiyi tahliye etmek için gece boyunca çalıştı.
Hükümet, salı sabahı 3 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini, birçok kişinin ise arabalarını yaya olarak terk ettiğini, yaklaşık bin 200 aracın Atina çevre yolunda kaldığını açıkladı.
"ÇOK ZOR BİR GECE GEÇİRDİK"
"Çok zor bir gece geçirdik" diyen hükümet yetkilileri çevre yolunda "insanüstü" tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Yol kurtarma ekipleri ve askerler araçlarında 10 saatten fazla mahsur kalan sürücülere yiyecek, su ve battaniye dağıttı.
ŞİRKET ÖNERİYİ KABUL ETTİ
Başbakan Miçotakis çevre yolunu işleten şirketle görüşerek mahsur kalan her bir araca 2 bin avro tazminat ödenmesini istedi ve bu talep şirket tarafından kabul edildi. Şirket de yaptığı duyuru ile araç başına 2 bin avro ödeme yapılacağını duyurdu.
Salı gününün resmi tatil ilan edildiği ülkede süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları dışındaki tüm hizmetler durduruldu.
Başkent Atina ve ülkenin orta kesimlerinde kesimlerinde elektrik kesintileri de yaşanırken elektriğin tekrar verilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Ülkede kar fırtınasının çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
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