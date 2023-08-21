Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı.
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Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
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İhbar sonucu itfaiye ekiplerinin Viotia'daki mandırada bulduğu 80 yaşındaki çobanın ise besi hayvanlarını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği tespit edildi.
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DEDEAĞAÇ'TAKİ YANGIN SÜRÜYOR
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'taki orman yangını ise 3'üncü gününde hala kontrol altına alınamadı.
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Dedeağaç-Feres yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç'ta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor.
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor.
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Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.
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Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.
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Bölgede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştı.
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Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.