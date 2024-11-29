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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'da İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa için soru önergesi verildi | Dış Haberler

        Yunanistan'da İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa için soru önergesi verildi

        Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Konstandinos Hitas, meclise sunduğu önergede, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın Yunan vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağını ve sınır dışı edilip edilmeyeceğini sordu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 29.11.2024 - 02:31
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        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa için soru önergesi
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        Yunan milletvekili Hitas, Yunanistan Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Trampa'nın ekim ayında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmanın Yunanistan aleyhine propaganda içerdiğini öne sürdü.

        AA'nın haberine göre; Trampa'nın konuşmasının Batı Trakya'da Yunan karşıtı bir süreç başlatmaya yönelik olduğunu iddia eden Hitas, Trakya'da, Trampa'nın öncülüğünde tehlikeli ve Yunan karşıtı bir süreç geliştiğini savundu.

        Hitas, önergesinde, Trampa'nın faaliyetlerinin yasal statüsünün araştırılmasını istedi, Yunan vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağını ve sınır dışı edilip edilmeyeceğini sordu.

        Trampa, söz konusu konferansta, "Kültür bir toplumun her şeyidir. Dilimiz bizim kültürümüzü oluşturur. Yunan devletinin verdiği en büyük mücadele bizim dilimizi yok etme noktasındadır." ifadesini kullanmıştı.

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        #yunanistan
        #Batı Trakya
        #haberler
        #mustafa trampa
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