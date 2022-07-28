Helikopter faciasında yeni gelişme

22 yaşındaki Jack Fenton, kardeşi ve 3 arkadaşıyla Mykonos'tan Atina'ya yaptığı yolculuk sonrası helikopterden inerken, kuyruk rotoruna çarpması sonucu korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.
Daily Mail'in haberine göre Yunan polisi dün yaptığı açıklamada, gencin helikopterden indiği sırada telefonuyla ilgilendiğini ve kendi ihmali sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
KIZ KARDEŞİ VE ARKADAŞLARI İFADELERİ YALANLADI
Hayatını kaybeden gencin arkadaşı Jack Stanton-Gleaves verdiği ifadede, kaza sırasında Fenton'ın telefonunun elinde olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Gleaves, verdiği ifadede helikopterden inerken görevlilerin yalnızca kapılarını açtığını, kimsenin kendilerine eşlik etmediğini söyledi. Gleaves, Jack'in elinde telefonun bulunmadığını ve kimsenin Jack'in helikopterin arkasına geçmesini engellemediğini söyledi.
MailOnline'a açıklamalarda bulunan kurbanın kız kardeşi Daisy Fenton ise, pilotun ve yer ekibinin kendilerini bilgilendirmediğini açıkladı. Kardeşinin bir şey unuttuğu için uçağa geri dönmüş olabileceğini ancak hiçbir şekilde o sırada telefonunun elinde olmadığını vurguladı.
HELİKOPTERİN PİLOTU SERBEST BIRAKILDI
Feci kazanın gerçekleştiği helikopterin pilotu Christos Fragkopanagos, yer ekibinde bulunan Salim Milat ve Spyros Andriopoulos olay sonrası gözaltına alındı ancak verdikleri ifadelerde kurban ve arkadaşlarına eşlik ettiklerini söyledikten sonra serbest bırakıldı.
"DUR İHTARINA UYMADI"
Yunanistan'ın olayı araştıran havacılık kazaları komitesi başkanı Ioannis Kandyliss yaptığı açıklamada Jack Fenton'ın telefonunun kulağında olduğunu ve koşarak helikoptere geri döndüğünü söyledi.
Kandyliss ayrıca, görevlilerin Jack'e dur ihtarında bulunduğunu fakat gencin uyarılara rağmen uçağa geri döndüğünü ifade etti. Kandyliss Fenton'ın ölümünün saniyeler içinde gerçekleştiğini ve bu yüzden gence yardım edilemediğini belirtti.
Korkunç kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
* Bu haberin görselleri Facebook'tan alınmıştır.
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