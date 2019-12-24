Son yıllarda şiddet olayları ile sık sık gündeme gelen Yunanistan Ligi'nde yeni bir kriz daha yaşandı. Zirve takipçilerinden Olympiakos'un Volou ile deplasmanda oynadığı maçta Pire temsilcisinin golü VAR kararı sonrası iptal edildi. Mücadele 0-0 sonuçlanırken açıklama yapan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, "Ne ben ne de Olympiakos taraftarı, bu adaletsizliğe daha fazla seyirci kalacağız. Hakemler Birliği içinde PAOK Başkanı Savvides’in yakın arkadaşları var. Bu durum artık sabrımızı taşırdı!" ifadelerini kullandı. Buna yanıt veren Savvides ise "Marinakis bu konuda en son konuşacak kişi. Klasik mazeret üretiyor" dedi.

SONRASINDA SALDIRI YAŞANDI

Bu ifadelerin ardından ise yine şiddet vardı. Olympiakos taraftarları, maçın VAR hakemi olan Angelos Evangelou'nun evine havai fişekli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Hakemlerin can güvenlikleri tehlikede olduğu gerekçesiyle polisten koruma talep ettiği bildirilirken bu hafta oynanacak maçları da boykot edecekleri kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.