Komşudan Türeci ve Şahin’e "İmparatoriçe Theophano" ödülü

Avrupa'nın tarihi farklılıkları arasında köprü kurmaya katkıda bulunan kişi veya kurumlara verilen ödülü Şahin ve Türeci'ye takdim eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "İki harikulade bilim insanına, hayatta ve bilimde birlikte yol alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İmparatoriçe Theophano ödülünü vermek benim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.
Şahin ve Türeci'nin, Akdeniz ve Orta Avrupa kültürlerinin kesişme noktasında büyüdüğüne dikkati çeken Sakelaropulu, çiftin 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olan Kovid-19'a karşı insanlığı korumaya alan aşının bulunmasında oynadığı rolün önemine değindi.
Sakelaropulu "Bugün burada önemli bir kadın ve erkeği, bilim insanlarından oluşan ekipleri ile insanlığa yaptıkları önemli katkılardan ötürü ödüllendiriyoruz. İnançlarını, özverilerini, azimlerini ve güçlerini ödüllendiriyoruz." dedi.
TÜRECİ VE ŞAHİN SELANİK'TE ATATÜRK EVİ'Nİ ZİYARET ETMİŞTİ
Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, ödül töreni vesilesiyle geldikleri Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etmiş, buradaki anı defterine "Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz." şeklinde duygularını aktarmışlardı.
ALMANYA'DAN DA ÖDÜL ALMIŞLARDI
BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, 19 Mart'ta, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" demişti.
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