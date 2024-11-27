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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimine ziyarette bulunarak Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla, GKRY'de üçlü zirve düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:18
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        Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti
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        Yunanistan ile Rum yönetimi arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen hükümetlerarası zirve kapsamında Miçotakis, önce Yunanistan-Rum yönetimi İş Forumu'nda konuşma yaparak, Güney Kıbrıslı yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

        Miçotakis İş Forumu'nun ardından Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü. İkili görüşmenin akabinde heyetler bir araya geldi.

        Temasların ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiride iki lider Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 15 Ekim'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Hristodulidis'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeden ve Kıbrıs meselesi için çok taraflı toplantı çağrısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Bildiride, Kıbrıs Rum kesimiyle Girit arasında deniz altından elektrik bağlantısı için tarafların ilgili bakanlıkları arasında çerçeve mutabakatı imzalandığı ve doğalgaz piyasasındaki rekabet gücü için işbirliğinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.

        İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında Miçotakis, Rum yönetimi ile eğitim, sağlık, sivil koruma, enerji, dijitalleşme, su tedariki gibi konularda işbirliği adımları atılmasını istediklerini kaydetti.

        Miçotakis, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek benzer bir ateşkesin Gazze için de yapılmasını umduğunu ifade etti.

        Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki yakınlaşmaya ilişkin Hristodulidis ile ortak bir görüşe sahip olduklarını ifade eden Miçotakis, "İlişkilerde hakim olan ılıman iklimin Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

        Yunanistan, Ürdün ve GKRY üçlü zirve düzenledi

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla, GKRY'de üçlü zirve düzenlendi.

        Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Miçotakis, Kral 2. Abdullah ve Hristodulidis'in katıldığı, GKRY'de düzenlenen üçlü zirvede sivil koruma ve enerji gibi alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede Orta Doğu'daki gelişmeler de masaya yatırılarak, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının bölgede tansiyonu düşürecek olumlu bir adım olduğu değerlendirmesi yapıldı.

        Üçlü zirve kapsamında, Yunanistan, Ürdün ve GKRY dışişleri bakanlıkları arasında, su kaynakları ve eğitim alanları ile ayrıca "Enterpise Greece SA", "Invest Cyprus" ve "Jordan Investment" yatırım kurumları arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptları da imzalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Yunanistan Başbakanı Miçotakis
        #kıbrıs rum kesimi
        #yunanistan
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