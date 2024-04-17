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        Haberler Dünya Yunanistan, AB'nin Türkiye ile ilişkiler hakkındaki kararlarından memnun

        Yunanistan, AB'nin Türkiye ile ilişkiler hakkındaki kararlarından memnun

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkiler hakkında bugüne kadar aldığı kararlardan memnun olduklarını belirterek, "Bu kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilebileceği gerçeğini tanıyor." dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de Brüksel'deki zirvede Türkiye-AB ile ilişkileri üzerine stratejik bir görüşme yapılacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:04
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        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada zirvede hem dış politika hem de birlik ekonomisine ilişkin konuların ele alınacağına dikkati çekti.

        Miçotakis, AB-Türkiye ilişkilerinin ve AB Komisyonu'nun hazırladığı ilerleme raporunun da zirvede ele alınacağını hatırlatarak, "Şu an için vardığımız kararlardan memnunum. Bu kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilebileceği gerçeğini tanıyor. Ancak tabii ki bu ilerleme AB Komisyonunun son yıllarda aldığı kararlar çerçevesinde olmalı." diye konuştu.

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        AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs meselesindeki gelişmelere bağlı olarak ilerleme kaydedebileceği görüşünü savunan Miçotakis, Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin verdiği çabanın meyve verebileceğine ilişkin umutlu olduklarını kaydetti.

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        Miçotakis, AB'nin dış politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ayrıca, İran'ın İsrail'e saldırısını tüm AB üye ülkelerinin kınadığını hatırlattı ve AB üye ülkeleri olarak bu krizin büyümemesi, bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Lübnan'a ilişkin gelişmelerin de bu zirvede ele alınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, Lübnan'daki durumun düzensiz göç akınları nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) doğrudan etkilediğini söyledi.

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        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Brüksel'deki zirvede Türkiye-AB ile ilişkileri üzerine stratejik bir görüşme yapılacağını söyledi.

        Zirve girişinde gazetecilere konuşan Hristodulidis, AB'nin dış ilişkilerinin ele alınacak olmasını önemli bulduğunu ifade etti.

        Hristodulidis, "Nihayet Türkiye'nin AB ile ilişkileri üzerine stratejik bir görüşme olacak. Bu uzun zamandır beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir şeydi. BM Genel Sekreterinin de müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalarını göz önünde bulunduracak olursak zamanlaması da önemli." dedi.

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        Görüşmelerin ardından AB'nin olumlu bir atmosfer oluşturacağını umduğunu belirten Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerde bir hareketlenme olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Hristodulidis ayrıca, Ortadoğu'da tansiyonun artmamasını umduğunu, bölgedeki gelişmelerin ardından düzensiz göç konusunun da ele alınması gerektiğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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