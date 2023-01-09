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Haberler Dünya

Yunan yetkilinin F-16 sözleri Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos'un "Şimdi değil ama, Türkiye’nin ileride F-16 savaş uçağı alması Yunanistan’ın işine gelir" sözleri Yunanistan'ı karıştırdı.

Giriş: 09.01.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Yunan yetkilinin F-16 sözleri Yunanistan'ı karıştırdı
Yunan yetkilinin sözleri Yunanistan'ı karıştırdı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yunanistan medyasının ana gündemi Türkiye'nin alması muhtemel F-16 savaş uçakları...

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos'un açıklamaları da ülkede ortalığı karıştırdı.

Syrigos açıklamasında "Şu anda değil ama, Türkiye'nin ilerde F-16 savaş uçağı alması Yunanistan’ın işine gelir. ABD ise F-16 satış kararını Türkiye'deki seçim sonucuna verecek" diye konuştu.

Syrigos’un bu açıklamasına kısa sürede hem Yunanistan'dan hem de ABD'den tepki geldi. Yunan medyasına konuşan Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nden (HALC) Eddie Zimenides, Syrigos'un açıklamalarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi. Zimenides "Bu tür şeyleri yalnızca Türkiye'nin ajanları söyler" dedi ve "Neyse ki, Washington'da kimse Bay Syrigos'u tanımıyor ama ben biliyorum. Bu, Başbakan Miçotakis'in veya Bay Dendias'ın görüşünü ifade etmiyor" diye ekledi.

ABD'de Aralık ayında Türkiye’ye F-16 satışın kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmıştı.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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