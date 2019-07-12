Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Miçotakis, yemin etmesinin ardından çalışmalarına başladı. Yunanistan'da 1967 darbesinde dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in desteğiyle ülkesinden ayrılan babası Konstantin Miçotakis'in oğlu Kiryakos'un göreve gelmesinin ardından ülkesindeki FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade edip etmeyeceği merak konusu oldu. Fransız dergisine röportaj veren Başbakan, ilticası kabul edilmeyen kişilerin Türkiye'ye iade edileceğini söyleyerek, "Ancak bunun derhal hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için biz iltica hakkı tanınması konusundaki milli politikamızı derhal değiştireceğiz ve süreci sadeleştireceğiz. Bu şekilde süreç daha hızlı işleyecek ve daha etkin olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İltica politikasının hızlı işlemesini isteyen Kiryakos Miçotakis, FETÖ üyelerine değinmeden "İltica hakkı olanlar kalmaya devam edecek. Ancak bu hakka sahip olmayanlar AB-Türkiye Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye iade edilecekler" diyerek bugün de uygulanan anlaşmayı işaret ediyor. Sudanlı bir göçmenin Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunması ve iltica talebinin kabul edilmemesi durumunda Sudanlı göçmenin Türkiye-AB arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye'ye iade edileceği ifade ediliyor.

2016 YILINDAN SONRA İLTİCA TALEPLERİ ARTTI

Yunanistan'ın yeni Başbakanın politikası merakla beklenirken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvuru sayısında artış olduğu ifade edildi.

Yunanistan'a Türkiye'den gelen ve iltica talebinde bulunanların sayısı 2013 ile 2019 ayının Mayıs ayına kadar toplam 8 bin 884 kişi olarak belirlendi. Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanlığının resmi verilerine göre, 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında ise 42 Türk iltica talebinde bulundu. Ancak, 2016 yılında bu rakam 189, 2017 yılında ise bin 826'ya ulaştı. 2018 yılında toplam 4 bin 834 Türk Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunurken, 2019 yılının Mayıs ayına kadar iltica talebinde bulunanların sayısı bin 935 kişiye çıktı. Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu rakamın artmış olması dikkat çekiyor. Yunan makamlar bu iltica taleplerinin bazılarını hala inceliyor ancak bugüne kadar yapılan iltica taleplerinin çoğunluğunun kabul edildiği biliniyor.

Yunan makamları, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsüne katılan askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ üyesini hem Türkiye'ye iade etmemiş hem de iltica hakkı tanımıştı.

ÇELİK'TEN YUNANİSTAN'A FETÖ ÇAĞRISI

Yunanistan’da seçimlerin ardından göreve gelen Kiryakos Miçotakis'e seslenen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan'a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin, Türkiye'ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis’in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye’de insanlarımızı katleden, ülkemizi işgal etmeye çalışan darbecilerin Yunanistan'a sığınması konusunda önceki hükümetin yaptığı hatalardan vazgeçmesi yönündeki beklentimizi buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.