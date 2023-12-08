Yunan adalarına vize kalktı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sonrasında kritik biçok konuya değinildi. Gerçekleşen görüşmenin ardından, "Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, kaç gün geçerli olacak?" Sorularını öne çıktı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...