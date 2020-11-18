Adana'nın Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı.
İHA'nın haberine göre Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurta gördü.
Bulduğu yumurtanın dış kabuğunu normalden farklı bulan Tayboğa 4 katlı yumurta kabuğunun içinde de normal bir yumurta gördü.
Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim insanlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm" dedi.
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bunun nadir vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi.
Köse, "Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir görülebilir. Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Ama bilimsel bir mantığı ve açıklaması var. Yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse üzerine ikinci bir kabuk oluşturuluyor. Bu sayede yumurta içinde yumurta oluyor. Normal bir tavuk 24 ile 26 saat arasında yumurtluyor. Bu yumurta anatomik bozukluk nedeniyle çıkmaz ise ikinci yumurta bu yumurta ile birleştiğinden yumurta içinde yumurta oluyor. Ancak bu yumurtanın dış tarafı biraz farklı. Bu da tavuktan çıktıktan sonra toprak ile bulaş olduğundan bu hali almış. Bu bir tavuk yumurtasıdır iç katmanlar bunu gösteriyor. Herhangi başka bir hayvana ait değildir. Şaşırtıcı bir durum ama korkulacak bir durum yok, bildiğimiz normal yumurta. Onun için telaş etmeye gerek yok" dedi.
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