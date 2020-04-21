Pastutmaz, kazların kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Kazlarımız şubatta yumurtlamaya başlıyor, bizler de yumurtaları alıp hangi kaza ait diye işaretleyip serin bir odada biriktiriyoruz. Kazlar kuluçkaya yatacağı zaman yerini hazırlıyoruz, sonra biriktirdiğimiz yumurtaları yuvaya koyup kazı da yanına bırakıyoruz, kendi yumurtaları olduğu için hemen yuvaya çıkıp kendisi de yumurtaları karıştırıp kuluçkaya yatmaya başlıyor" diye konuştu.