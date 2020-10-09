Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Çağla Şikel'in "Yumurtalarımı dondurdum" itirafı çok konuşuldu. Özellikle geç yaşta anne olmak isteyen kadınlar yumurta dondurma nasıl yapılır diye araştırmaya başladı. Peki, yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır?

YUMURTA DONDURMA NEDİR?

Yumurta (oosit) dondurma, kadının yumurtalıklarından elde edilen olgun yumurtaların, ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istendiğinde kullanılmak üzere özel yöntemlerle dondurulup saklanması işlemidir.

YUMURTA DONDURMA NASIL YAPILIR?

Kadın Hastalıkları - Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ali Öner Erdoğdu, işlemin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlattı: "Önceki yıllarda kullanılan slow freezing uygulamasının yerini vitrifikasyon alması ile birlikte daha güvenilir ve özgür bir şekilde saklama şansı verdi. Öncelikle, kadınların hormonal ilaçlar ile uyarılmış yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi ve OPU (oocyte pick up= egg retrieval = yumurta toplama ) iğnesi yardımıyla yumurtaların toplanması gerekmektedir. Toplanan yumurtalar özel hazırlanmış solüsyonlar ile belli süreler boyunca muamele edilir ve hastaya özel olarak hazırlanmış taşıyıcılarda -196 derecedeki sıvı azotu içeren tanklarda uzun süre muhafaza edilir."

Vitrifikasyon işlemi temelde çok hızlı bir şekilde dondurma prensibine dayanıyor ve dondurma sırasında yumurtalara zarar verebilecek buz kristallerinin oluşmasını da engelliyor.