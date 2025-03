Yüksel Yıldırım'dan Veratti ve Demirbay açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Takımdaki transfer durumuna değinen Yıldırım, "Verratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." dedi.

Kerem Demirbay hakkında gelen soruya Yüksel Yıldırım, "Yok somut adım atmam, atar mıyım? Ben beğendiğim oyuncu demiştim. Galatasaray salarsa Almanya'ya geri döner. Türkiye'de o parayı verecek bir Anadolu kulübü yok. Uyguna oynarım derse her zaman kapımız açık. Hocamızın beğendiği bir oyuncu. Ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bana sorulan soru açık ve netti. 'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan kimi transfer etmek isterdiniz?' dediler. Ben ihtiyacım olanı söyledim." cevabını verdi.

"CARLO HOLSE 10 MİLYON EURO"

Carlo Holse için 10 milyon euro bonservis belirlediğini belirten Yıldırım, "Holse için şu an 5 milyon gördük. Ama Holse Avrupa'da oynarsa 10 milyon üzerinde alacağımızı düşünüyoruz. Ben 2.5 milyon Euro bonservis vererek aldım zaten. Şu an değerini 2'ye katladı. Bizim için Holse'nin 10 milyon veya üzeri etmesi gerekiyor. Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Yarış içindeyiz, sezon sonuna kadar düşünmüyoruz. Sonra oyuncu ile konuşacağız. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncumuzu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. TFF'den gelen TV geliri, sponsorluk, bilet satışı yetmiyor. Yoksa harcama limitlerim çok düşük kalacak. Bu da istemediğimiz bir şey. Finansal açıdan güçlü olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.