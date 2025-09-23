Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Arafat'tan Castro'ya BM Genel Kurulu'ndaki unutulmaz konuşmalar

        Arafat'tan Castro'ya BM Genel Kurulu'ndaki unutulmaz konuşmalar

        BBC, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıl dönümünde, kurumun tarihindeki en etkili konuşmaları derledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 23.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arafat'tan Castro'ya BM Genel Kurulu'ndaki unutulmaz konuşmalar
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Yaser Arafat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında bir noktayı vurgulamak için kollarını açıyor. Getty Images

        13 Kasım 1974, FKÖ lideri Yaser Arafat, BM tarihinin hatırlanan konuşmalarından birini yapıyor.

        BM Genel Kurulu'ndaki oturumlar diplomatik forumların zirvesi olarak görülür.

        Dünya liderleri bu kürsüden, uluslararası ilişkiler konusundaki pozisyonlarını ifade eder ve kendi açılarından sorunları duyurma fırsatı bulur.

        Her yıl 100'den fazla lider, bakan ve yetkili bu toplantıya katılıyor.

        REKLAM

        Ancak verilen mesajlar çoğu zaman, ülkelerin kendi sınırları dışında çok da ses getirmiyor.

        Birleşmiş Milletler'in 23 Eylül'de başlayacak toplantısı kurumun 80. yıldönümüne denk geliyor.

        Bu nedenle gerel kurul salonunda yapılan bazı en etkili konuşmaları derledik.

        1. Castro'nun dünya rekoru

        Fidel Castro BM kürsüsünde konuşma yaparken. siyah beyaz fotoğraf. Getty Images

        Castro, kısa bir konuşma yapma sözü vermişti.

        Fidel Castro 26 Eylül 1960'da, Küba Devrimi'nden sadece 19 ay sonra BM Genel Kurul'da konuşma yaptı ve Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

        Sebebiyse konuşmasının 4 saat 29 dakika sürmesiydi. Bu, BM tarihindeki en uzun konuşmaydı.

        İlk sözleri ise şöyleydi:

        "Uzun konuşmalarımızla tanınsak da, kaygılanmayın. Kısa tutmak için elimizden geleni yapacağız.

        REKLAM

        2. Kuruşçev'in ayakkabısı

        Nikita Kruşçev konuşma yaparken siyah beyaz bir fotoğrafta elini kaldırmış ve bağırıyor gibi görünüyor Getty Images

        Nikita Kuruşçev, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa ülkelerinin haklarını elinden aldığı suçlamasına çok sinirlenmişti.

        19 Ekim 1960'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kuruşçev, Filipinli bir delegenin, Doğu Avrupa'ya ilişkin suçlamaları karşısında çok sinirlendi.

        Bu delege, Sovyetlerin, Doğu Avrupa ülkelerini "yuttuğunu" savunmuştu

        Konuşma sırası onda değildi ama Kuruşçev kürsüye çıktı.

        Sovyet lider önce kürsüyü her iki eliyle yumrukladı sonra da sağ ayakkabısını çıkartıp onunla vurmaya başladı.

        Kuruşçev ile ilgili bir kitap yazan tarihçi William Taubman ise Sovyet liderin aslında ayakkabısını kürsüye vurmadığını, tehditkar bir ifadeyle havada salladığını yazdı. Bunu da tanıklıklara dayandırdı.

        O günden sonra genel kurulu ziyaret eden turistlerin en çok sorduğu sorulardan biri "Kuruşçev ayakkabısını nerede kürsüye vurmuştu?" oldu.

        3. Arafat, bir tabanca ve bir zeytin dalı

        Genç Yaser Arafat kürsüde konuşma yaparken Getty Images

        Arafat, konuşmasında FKÖ'nün eylemlerini savunmuştu.

        13 Kasım 1974'te Yasar Arafat, Bağlantısızlar Hareketi'nin davetiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideri olarak BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya davet edildi.

        REKLAM

        FKÖ'nün BM'deki varlığı 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuların kaçırılarak öldürülmesi gibi şiddet eylemleri gerekçesiyle rahatsızlık yaratmıştı.

        Arafat konuşmasında FKÖ'yü savundu ve eylemlerinin silahlı mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi. Ayrıca, Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması çağrısı yaptı.

        Konuşması şu ifadelerle sona erdi:

        "Bir elimde zeytin dalı, diğer elimde bir özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin."

        Arafat'ın konuşmasından sonra FKÖ BM'de gözlemci statüsü elde etti.

        Genel kurul, Filistin topraklarında halkın kendi kaderini belirleme hakkını da kabul etti.

        4. Idi Amin İngilizce konuşmayı reddediyor

        İdi Amin kürsüde konuşma yaparken. Getty Images

        İdi Amin

        1975'te askeri darbeyle iktidara gelişinden dört yıl sonra Uganda diktatörü Amin BM Genel Kurulu'ndaydı.

        REKLAM

        Mükemmel bir şekilde bildiği halde "emperyalist ve sömürgeci bir dil olduğu" gerekçesiyle İngilizce konuşmayı reddetti.

        Bunun yerine ülkenin ülkesinin BM daimi temsilcisini görevlendirdi ve konuşmayı o İngilizce yaptı.

        Amin konuşma metninde Uluslararası Af Örgütü'nü kendi ülkesi ve 100'den fazla başka ülkeye kara çalmakla suçladı.

        Örgütün dedikodulara dayanan raporlar yazdığını savundu.

        Idi Amin döneminde 300 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu tahmin ediliyor.

        5. Chavez şeytanla buluşuyor

        "Dün şeytan buradaydı, tam burada. Konuşmak için çağırıldığım bu kürsü halen sülfür kokuyor."

        2006'daki genel kurul toplantısının en hararetli konuşmalarından birini Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez yaptı.

        Chavez'in dönemin ABD Başkanı George W.Bush'u yönelik sözleri dünya genelinde manşetlere çıktı.

        Venezuela lideri ayrıca kürsüden Amerikalı filozof Noam Chomsky'nin "Hegemonya ya da Hayatta kalma" kalma kitabını tavsiye etti.

        REKLAM

        Chomsky'nin kitabı, bu konuşmayla Amazon'un en çok satan kitaplar listesinde ilk sıraya çıktı.

        6. Kaddafi ve şikayetler listesi

        Muammer Kaddafi konuşma yaparken elini kaldırıyor ve suçlar gibi görünüyor. Üzerinde turuncu bir giysi var. Getty Images

        Kaddafi, ABD'yi domuz gribi virüsünü geliştirmekle suçlamıştı.

        Muammer Kaddafi, 1969'da Libya'da yönetimi almasına karşın, ilk BM Genel Kurulu konuşmasını 2009'da yaptı.

        Kaddafi 100 dakikalık konuşmasında, uzun bir talep listesi de vardı. Bunların çoğunun adresi, El Kaide'ye benzettiği BM Güvenlik Konseyi'ydi.

        "Güvenlik Konseyi denmemeli, Terör Konseyi denmeli" diye konuştu.

        Ayrıca, ABD'ye sayısız suçlama yöneltti, domuz gribi virüsünü geliştirmekle itham etti

        John F. Kennedy suikastı konusundaki resmi anlatıdan şüphe duyduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kaddafi bu ziyaret sırasında New York'ta, Donald Trump'ın sahip olduğu bir arsanın üzerinde dev bir Bedevi çadırı kurmasıyla da konuşulmuştu.

        7. Ahmadinejad kendi 11 Eylül versiyonunu anlattı

        Mahmud Ahmedinejad konuşma yaparken. Getty Images

        Ahmedinejad'ın konuşmasını protesto etmek için 33 delegasyon salonun dışına çıktı.

        11 Eylül saldırılarına dair komplo teorisi azmış gibi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2010'daki genel kurul konuşmasını kendi teorisini paylaşmak için kullandı.

        İran lideri "ABD hükümeti içindeki bazı çevreler; ekonomik gerilemeyi durdurmak, Ortadoğu'daki konumunu güçlendirmek ve İsrail'in Siyonist rejimini kurtarmak için saldırıları düzenledi" dedi.

        Sözleri üzerine 33 diplomatik heyet, protesto için salonu terk etti.

        Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kosta Rika da salondan ayrıldı.

        REKLAM

        8. Trump Kuzey Koreyi yok etmeyi vaat ediyor

        Donald Trump kürsüde konuşma yaparken. Bloomberg via Getty Images

        19 Eylül 2017'de BM Genel Kurulu toplantısında Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programını sert bir şekilde eleştirdi ve bu ülkeyi "tamamen yerle bir etmekle" tehdit etti.

        Tonu 70 yıldır kürsüye çıkan tüm diğer ABD başkanlarından farklıydı.

        Şöyle tehditler savurdu:

        "Bu haydutlar grubunun kendilerini nükleer silahlar ve füzelerle silahlandırdığını görmek dünyada hiçbir ülkenin çıkarına değil.

        "ABD güce ve sabra sahip ama kendisini ya da müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa, Kuzey Kore'nin tamamen yerle bir edilmesi dışında bir seçenek olmaz.

        "Roket adam (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u tanımlamak için kullandığı ifade) bir intihar görevinde."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa