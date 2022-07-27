İHA

Gemlik'te Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncü gününde Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu Zeytindalı Meydanı’nda Gemliklilerle buluştu. Etkinlik alanını dolduran katılımcılar Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu’ya büyük ilgi gösterdi.

Ebru Şahin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Eşref Kolçak’ı anarak başlayan konuklar, "Eşref Kolçak anısına böyle bir festivalin yapılması gurur verici. Biz de burada olmaktan ve bu festivalin parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz’’ dedi.

Dijital platformlarla ilgili gelen soru üzerine Erkan Can "Dijital çağındayız. Yeni dijital duruma kendimi uydurmaya çalışıyorum. Akıl erdirmeye çalışıyorum. Orayı iyi öğrenip iyi yapmamız lazım. Sinema, yerini yine orada bulacak, her zaman bulmuştur. Her şey çok hızlı gidiyor fakat biz yine film çekmeye, yine tiyatro yapmaya devam edeceğiz. Yine böyle topluluklarla olacağız’’ derken Yüksel Aksu "Sinemaya bir şey olmaz. Sinema bir toplaşmadır, sosyalleşmedir, beraber olmadır. Buradaki, sinemadaki kalabalığın tadını dijital platformlar verebilir mi bilemeyiz. Birbirlerine rakip oldukları için değil bu. O taraftan bir içerik bombardımanı altındayız’’ dedi.

Güven Kıraç ise bu konuda şunları söyledi: Özellikle pandemi dönemi sinemaya sekte vurdu. İleriye dönük daha da sekte vuracağı düşüncesindeyim. Sinema salonları bence tek tük, niş kalacak belki de ileride. Sinema, topluca seyredilmekten çoktan uzaklaşmış olacak belki de. Sinema salonu da belki artık bir fantezi haline dönüşüp ‘sinema salonunda seyredelim bu akşam da’ gibi bir yere gelir diye düşünüyorum. Dijitalizm, biraz insanları yalnızlaştıran ve tekleştiren bir şey. Dijital barbarlık çağını yaşıyoruz şu anda diye düşünüyorum. Tiyatro bundan etkilenmez. Tiyatro, kan kaybetti denildiği zaman bile küllerinden doğdu. Tiyatro canlı bir şey. Bir ara pandemide evde tiyatrolar izlendi, yapıldı. Ama bakıldı ki ne oynayan tat alıyor, ne seyreden. Tiyatro, on binlerce yıldır var ve on binlerce yıldır da olmaya devam eder.

Yönettiği filmlerle hüzün ve mizahı birleştirerek, seyirciyi hikâyesine ortak eden Yüksel Aksu, yaptığı filmlerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aksu, bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı; "Kasabamı, memleketimi, bölgemi, ülkemi, coğrafyamı, dünyayı, hayatı çok seven bir insanım. Türk Sineması bugüne kadar Anadolu’yu bir dekor gibi görürken ben MR’ını çektiğimi düşünüyorum, içine girdim. Benim sinemamda, güzel evler, güzel kahveler, dereler olduğu kadar mutfaktaki sinek, pas, kir, gündelik yaşamdan izler de var. Bu açıdan, beni biraz beni ayrıcalıklı hale getiren şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kuramsal olarak yerelliği savunuyorum ama yerelci değilim.’’

Yüksel Aksu, Türkiye’nin coğrafyasını, ışığını ve atmosferini, dünyasını çok sevdiğini şöyle dile getirdi; "Bu coğrafya bana huzurlu ve sığınaklı geliyor, nane ferahlığı getiriyor bana’’ dedi. Sinemayla ilgili çok hayali olduğunu ifade eden yönetmen, ‘’Çok hayalim var. İki bin yıl doluyum ama en çok arzu ettiğim şey, Homeros’u yapmak istiyorum. Ege kıyılarından Çanakkale’ye kadar, bir dijital platformda Homeros yapmak istiyorum. Kendi coğrafyamda kendim anlatmak istiyorum bunu. En büyük hayalim bu, bizim taraftan bakasım var.’’