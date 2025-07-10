Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ev ve araçta arama yapan ekipler, 70 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.