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        Haberler Spor Transfer Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü! - Futbol Haberleri

        Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!

        Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Orkun Kökçü hakkında siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia daha geldi. Portekiz basını, milli yıldızın Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu ve siyah-beyazlılarda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:09
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        • 1

          Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferiyle ilgili Portekiz basınından yeni bir iddia daha geldi.

        • 2

          Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde önce Portekiz, ardından da Hollanda'ya giderek Orkun transferinde büyük aşama kaydetmişti.

        • 3

          Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden A Bola da milli yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.

        • 4

          Haberde; transferin mali detayları hakkında da bilgi verilirken, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play kurallarına uymak için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi.

        • 5

          ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

          Orkun'un 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir zorunlu bonus maddesi de olacağı ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için kasasından toplam 30 milyon Euro çıkacak.

        • 6

          "10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, KAPTAN OLACAK"

          Haberde Orkun'un Beşiktaş'taki forma numarasına ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Başarılı orta sahanın 10 numaralı formayı sırtına geçireceği belirtildi.

        • 7

          Siyah-beyazlı kulübün Orkun'a takımın liderliğini teslim edeceği ve takımın yeni kaptanının da Orkun Kökçü olacağı iddia edildi.

        • 8

          "YILLIK 5 MİLYON KAZANACAK"

          Öte yandan gazete, Orkun'un Beşiktaş'tan kazanacağı ücreti de duyurdu. Milli futbolcunun Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.

        • 9

          Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü tranferine ilişkin, "Eşi benzeri görülmemiş bir yatırım, kulüp tarihinin en pahalı transferi..." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.

        • 10

          A Milli Takım'ın da değişmez isimleri arasında yer alan Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 55 resmi maçta görev yapıp, 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

        • 11
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