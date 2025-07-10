Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Orkun'un 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir zorunlu bonus maddesi de olacağı ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için kasasından toplam 30 milyon Euro çıkacak.