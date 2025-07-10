Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Orkun Kökçü hakkında siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia daha geldi. Portekiz basını, milli yıldızın Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu ve siyah-beyazlılarda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.
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Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferiyle ilgili Portekiz basınından yeni bir iddia daha geldi.
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Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde önce Portekiz, ardından da Hollanda'ya giderek Orkun transferinde büyük aşama kaydetmişti.
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Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden A Bola da milli yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.
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Haberde; transferin mali detayları hakkında da bilgi verilirken, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play kurallarına uymak için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi.
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ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Orkun'un 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir zorunlu bonus maddesi de olacağı ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için kasasından toplam 30 milyon Euro çıkacak.
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"10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, KAPTAN OLACAK"
Haberde Orkun'un Beşiktaş'taki forma numarasına ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Başarılı orta sahanın 10 numaralı formayı sırtına geçireceği belirtildi.
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Siyah-beyazlı kulübün Orkun'a takımın liderliğini teslim edeceği ve takımın yeni kaptanının da Orkun Kökçü olacağı iddia edildi.
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"YILLIK 5 MİLYON KAZANACAK"
Öte yandan gazete, Orkun'un Beşiktaş'tan kazanacağı ücreti de duyurdu. Milli futbolcunun Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.
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Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü tranferine ilişkin, "Eşi benzeri görülmemiş bir yatırım, kulüp tarihinin en pahalı transferi..." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.
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A Milli Takım'ın da değişmez isimleri arasında yer alan Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 55 resmi maçta görev yapıp, 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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