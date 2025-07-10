TCMB rezervlerinde rekor artış

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 674 milyon dolar artışla 72 milyar 2 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 63 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 295 milyon dolar artışla 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervlerinde yaşanan en yüksek haftalık artışlar (milyon dolar):

Hafta Haftalık artış 04-07-2025 9987 27-08-2021 9709 22-05-2020 7978 10-05-2024 7547 23-05-2025 7453 05-08-2022 7375 07-10-2022 6928 17-03-2023 6873 13-09-2024 6789 02-08-2013 6685

9 milyar 986 milyon dolarlık yükseliş kayıtlardaki en yüksek haftalık rezerv artışı oldu. Daha önceki en yüksek artış 9 milyar 709 milyon dolarla 2021 yılının 27 Ağustos haftasında yaşanmıştı.

TCMB rezervlerinin 2025'teki seyri:

Hafta Altın (milyon dolar) Döviz (milyon dolar) Toplam (milyon dolar) 03-01-2025 65,345 92,588 157,933 10-01-2025 66,021 94,426 160,447 17-01-2025 66,511 96,791 163,303 24-01-2025 68,232 99,328 167,560 31-01-2025 68,664 97,311 165,975 07-02-2025 70,563 96,929 167,492 14-02-2025 72,475 100,677 173,152 21-02-2025 72,297 97,698 169,995 28-02-2025 70,659 94,757 165,417 07-03-2025 72,113 97,802 169,915 14-03-2025 74,013 97,069 171,082 21-03-2025 74,786 88,328 163,114 28-03-2025 75,902 80,609 156,511 04-04-2025 76,422 77,838 154,261 11-04-2025 79,482 68,007 147,488 18-04-2025 82,252 64,305 146,557 25-04-2025 81,800 59,250 141,051 02-05-2025 80,955 57,577 138,532 09-05-2025 83,121 61,222 144,343 16-05-2025 80,256 65,401 145,657 23-05-2025 84,019 69,090 153,110 30-05-2025 83,164 70,026 153,190 06-06-2025 85,573 70,306 155,879 13-06-2025 86,543 72,744 159,288 20-06-2025 85,001 70,697 155,698 27-06-2025 83,316 71,095 154,411 04-07-2025 84,611 79,786 164,397