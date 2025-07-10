TCMB rezervlerinde rekor artış
Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Temmuz haftasında 9 milyar 986 milyon dolarla rekor yükseliş kaydetti. Daha önceki rekor yükseliş 2021 yılının 27 Ağustos haftasında kaydedilmişti
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 674 milyon dolar artışla 72 milyar 2 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 63 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 295 milyon dolar artışla 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervlerinde yaşanan en yüksek haftalık artışlar (milyon dolar):
9 milyar 986 milyon dolarlık yükseliş kayıtlardaki en yüksek haftalık rezerv artışı oldu. Daha önceki en yüksek artış 9 milyar 709 milyon dolarla 2021 yılının 27 Ağustos haftasında yaşanmıştı.