POS tefeciliği operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray ve Laleli'de bazı şüphelileri takibe aldı.

Tespitlere göre bir işletme çatısı altında bulunan şüpheliler, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yapıyordu. 2022 yılında bir e-postayla gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada 85 şüpheli tespit edildi, düzenlenen operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

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YABANCI MENŞEİLİ KARTLARLA VURGUN

Farklı yabancı menşeili kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yapan şüpheliler, ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde bu işlemleri genelde saat 22.00 ile 08.00 arasında yapıyordu.

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SUÇ GELİRLERİYLE EŞLERE LÜKS HEDİYELER

Şüphelilerin bu yöntemleri kullanarak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirtildi. Yine suçtan elde ettikleri gelirlerle eşleri ve akrabalarına arabalar ve mülkler aldıkları belirlendi. Sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilerin lüks bir yaşam sürdüğü de tespit edildi.

600 BİN ÇEKİM, 50 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Teknik ve fiziki takibin ardından MASAK ve BDDK da devreye girdi. İki kurumun yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şirketlerindeki POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle ulaşılan işlem hacmi ise 50 milyar lirayı bulmuştu.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ÜST DÜZEY BANKACILAR DA VAR Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı operasyonda POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan POS cihazlarının ve şüpheli bankacıların Denizbank ve Şekerbank ile Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 57 arsa ve tarla, 24 daire ve 3 dükkana el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. “PARAVAN ŞİRKETLER KULLANILIYOR” Yazılım uzmanı Haktan Akdağ, Habertürk Manşet programında şüphelilerin uyguladığı sistemin detaylarını anlattı: "Paravan şirketler üzerinden yürütülüyor. Özellikle bu dijital bankacılık sektörünün Türkiye'de daha çok şirketler üzerinden oluşturulmasıyla şirketler dijital bankacılık yapma yetkisi alıyor. Bu şirketlere genelde fintech şirketleri deniyor ve para transferleri yapabilme yetkisini Merkez Bankası'ndan alıp düşük komisyon vaadiyle son kullanıcılara, marketlere, hızlı tüketim yapılabilen yerlere bu POS cihazlarını kiralıyorlar ya da veriyorlar. Esnaf da bankalarla yüksek komisyonla çalışmak yerine söz konusu şirketler üzerinden POS anlaşmaları yapıyorlar. Tabii bu şirketler aslında biraz paravan yani çok düşük POS anlaşması yaparak esnafa destek olurken arka planda yüksek POS faiz geliriyle söz konusu paravan şirketlerin gelirini bankacılık sektörüne yani normal dijital sürece dahil etmiş oluyorlar. Burada işleyiş tamamen aslında baktığınızda adı sanı duyulmamış bazı şirketler, anomali para transferlerini işleyen bir mekanizmaya sahip."

"ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNİN ÜSTÜNÜ BANKACILAR ÖRTÜYOR" Bankacılık sektöründe "müşterini tanı ve şüpheli işlem bildirimi" diye bir kavram olduğunu hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti: "Müşterini tanı kısmında aslında bankacılık sektöründe sistemlere takılıyor bu hareketler fakat özellikle gece yapılan, art arda yapılan, sürekli aynı tutarda yapılan büyük meblağlı işlemler. Örnek veriyorum bir güzellik merkezi veya kuaförün gece saat 3'te 4'te arka arkaya çok yüksek meblağda para çekim işlemi yapılıyor olması. Şüpheli işlem bildiriminde karşılaşılıyor, bu gözüküyor sadece satın alınan bankacılar ya da işte bu ekosisteme dahil olan gri alana geçmiş olan ya da siyah tarafa geçmiş olan bankacılar tarafından bu örtülüyor."